Times узнала о представлении Джонсоном отца на получение титула рыцаря

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил кандидатуру своего отца Стэнли Джонсона на получение титула рыцаря. Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники.

Джонсон как бывший премьер-министр может представлять кандидатуры лиц, которые, по его мнению, достойны стать рыцарями. По данным газеты, политик составил перечень примерно из 100 имен, в который вошел и его 82-летний отец. Тереза Мэй, занимавшая пост премьера в 2016-2019 годах, внесла в список только 60 имен, а другой бывший глава правительства Дэвид Кэмерон — 62, пишет издание.

Возможное присвоение титула отцу Джонсона может стать поводом для претензий к политику, пишет газета. Ранее, в 2020 году, брат Джонсона Джозеф также стал пэром и получил место в палате лордов по представлению экс-премьера, отмечает газета. Джозеф Джонсон имеет титул барона Мерилибонского.

Кандидатуры, которые выдвигают бывшие премьеры, утверждает комитет по наградам секретариата кабинета министров. Затем список заверяет действующий премьер. После этого перечень направляют на подпись монарху.

Джонсон занимал пост премьера Британии с лета 2019 года, в июле 2022-го он объявил об отставке. Она последовала за увольнением десятков сотрудников правительства Британии на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора правящей Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером. Последний устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов «Карлтон» на Пикадилли и приставал к двум мужчинам. Когда это стало известно, Пинчер извинился и подал в отставку.

Позже выяснилось, что Джонсон, назначая Пинчера на высокие посты, знал, что в отношении него проводилось парламентское расследование о домогательствах. Джонсон в интервью Sky News извинился перед избирателями и заявил, что сожалеет о своих решениях по назначениям Пинчера.