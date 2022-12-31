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Гитарист Queen Брайан Мэй получил рыцарский титул и стал сэром

Гитарист и один из основателей рок-группы Queen Брайан Мэй удостоен титула рыцаря-бакалавра Великобритании, следует из списка награжденных в честь наступающего 2023 года, опубликованного на сайте британского правительства. Теперь к гитаристу будут обращаться «сэр».

Среди заслуг Мэя, перечисленных в документе, — не только достижения в качестве музыканта, но также работа астрофизиком и деятельность по защите диких животных.

«Он восстановил Лондонскую стереоскопическую компанию в 2008 году, в 2015-м стал сооснователем Дня астероидов для защиты Земли от ударов астероидов <...> Его работа по защите британских диких животных привела к тому, что в 2009 году он основал фонд Save-Me Trust», — сказано в документе.

Комментируя свое награждение телеканалу Sky News, Мэй назвал посвящение в рыцари «своего рода вызовом». «Я думаю, именно так я это расцениваю — творить добро в мире и делать лучше, чем я делал раньше», — сказал он. В беседе с Assicoated Press он отметил, что получил большое влияние в мире благодаря своей музыкальной карьере, но сейчас делает многое именно как астрофизик и зоозащитник.

Мэю 75 лет, он родился 19 июля 1947 года. В молодости он занимался астрономией, однако прервал научную работу ради музыки. Он стал соавтором многих известных песен Queen, среди которых — «Who Wants to Live Forever», «The Show Must Go On», «We Will Rock You» и другие.

В дальнейшем музыкант вновь вернулся в науку и в 2007 году получил степень доктора философии в Имперском колледже Лондона. Его Лондонская стереоскопическая компания занимается воссозданием стереоскопических (3D) фотографий викторианской эпохи, а фонд Save-Me Trust — защитой лис и барсуков.

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