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«Известия» узнали о плане поставки ВМФ судов из российских комплектующих

«Известия»: ВМФ получит линейку вспомогательных судов из российских комплектующих

Военно-морской флот России в будущем должен получить линейку вспомогательных судов, которые будут полностью состоять из российских комплектующих. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Основные параметры и облик этих судов уже согласованы, сейчас прорабатываются детали проектов, сказали газете источники. Специалисты должны установить, сколько судов и каких типов необходимо флотам и флотилиям ВМФ. Главное требование к подрядчикам — все суда должны состоять исключительно из комплектующих российского производства, говорят изданию собеседники.

Для флота построят две линейки вспомогательных судов. Корабли первой сетии будут иметь универсальный корпус, на базе которого будут строиться разные суда. Корпуса судов из второй линейки будут отличаться. В нее войдут малый танкер, буксир, килектор и универсальный корабль снятия физических помех и размагничивания, пишет газета.

Основные задачи Вспомогательного флота — тыловое и техническое обеспечение основных сил ВМФ и обслуживание пунктов базирования. К марту 2021 году во флоте насчитывалось более 400 судов разных классов.

Военно-морской флот России развивают в соответствии с госпрограммой вооружений, рассчитанной на 2018-2027 годы. В 2019 году глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в ее рамках вспомогательный флот должен получить еще 176 кораблей.

После начала специальной военной операции на Украине против российского судостроения были введены международные санкции. Ограничения коснулись поставки импортных технологий, сырья, материалов, оборудования и услуг, в том числе инжиниринговых, а также комплектующих. Это представляет угрозу нормальной хозяйственной деятельности отрасли, решили в Минпромторге.

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Ведомство разработало механизм по выдаче субсидий на выполнение комплексных проектов по разработке, созданию и внедрению в серийное производство наиболее критичных видов судового комплектующего оборудования. Там рассчитывали, что  первые виды этих комплектующих российского производства появятся в 2024–2025 годах.

Теги
ВМФ корабли Импортозамещение
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