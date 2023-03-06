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В России началась короткая рабочая неделя

В России началась четырехдевная рабочая неделя

Короткая рабочая неделя с выходным днем в среду, 8 марта началась в России. Выходной приурочен к Международному женскому дню, который празднуется в эту дату.

Таким образом, россияне будут работать четыре дня — 6,7, 9 и 10 марта. Кроме того, на час будет сокращен рабочий предпраздничный день. Перенос выходных производственным календарем не предусмотрен.

График выходных дней на предстоящий год, утвержденный правительством, публикует Минтруд.

В России началась короткая рабочая неделя
В России началась короткая рабочая неделя

История Международного женского дня ведется с 8 марта 1908 года, когда в США социал-демократы провели митинг за равноправие полов. Через год та же партия провозгласила Национальный женский день.

В 1910 году немецкая коммунистка и реформатор Клара Цеткин предложила учредить День солидарности женщин всего мира. Главной идеей праздника было отстаивание прав трудящихся женщин. С 1975 года проводить Международный женский день ежегодно начала Организация Объединенных Наций.

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