Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем, который отмечается 8 марта. Поздравление главы государства показал телеканал «Россия 24».

«Дорогие женщины России. Поздравляю вас с Международным женским днем, с праздником, наполненным радостью, теплом и душевной щедростью. Сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат искренние слова нежной, сердечной признательности. Мы говорим их нашим мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям, подругам, коллегам по работе», — сказал он.

Президент отметил, что подобная традиция празднования 8 марта создает у всех «особое настроение» и символизирует наступление весны. Путин также указал, что этот праздник помогает сберечь «истинные ценности», нравственные ориентиры.

Политик добавил, что представительницы прекрасного пола привносят в мир гармонию, нежность, красоту и такое сильное и бескорыстное чувство, как материнская любовь. «Забота о детях, тепло домашнего уюта, которым вы всегда стремитесь окружить своих родных — все это нелегкий каждодневный труд. Он, конечно же, заслуживает самого высокого признания», — сообщил российский лидер.