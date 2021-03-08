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Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

Президент России Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем, который отмечается 8 марта. Поздравление главы государства показал телеканал «Россия 24».

«Дорогие женщины России. Поздравляю вас с Международным женским днем, с праздником, наполненным радостью, теплом и душевной щедростью. Сегодня в каждом доме, в каждой семье звучат искренние слова нежной, сердечной признательности. Мы говорим их нашим мамам, бабушкам, женам, сестрам, дочерям, подругам, коллегам по работе», — сказал он.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Президент отметил, что подобная традиция празднования 8 марта создает у всех «особое настроение» и символизирует наступление весны. Путин также указал, что этот праздник помогает сберечь «истинные ценности», нравственные ориентиры.

Политик добавил, что представительницы прекрасного пола привносят в мир гармонию, нежность, красоту и такое сильное и бескорыстное чувство, как материнская любовь. «Забота о детях, тепло домашнего уюта, которым вы всегда стремитесь окружить своих родных — все это нелегкий каждодневный труд. Он, конечно же, заслуживает самого высокого признания», — сообщил российский лидер.

Президент отдельно поздравил и поблагодарил женщин — медицинских работников, помогающих справиться с эпидемией коронавируса.

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История Международного женского дня ведется с 8 марта 1908 года, когда в США социал-демократы провели митинг за равноправие полов. Через год та же партия провозгласила Национальный женский день.

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Фото:«Комсомольская правда» / Global Look Press

Немецкая коммунистка и реформатор Клара Цеткин в 1910 году предложила учредить День солидарности женщин всего мира. Главной идеей праздника было отстаивание прав трудящихся женского пола. Организация Объединенных Наций (ООН) стала проводить Международный женский день ежегодно с 1975 года.

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