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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о поражении командного пункта «Азова»

Минобороны: армия поразила командный пункт батальона «Азов» в Запорожской области

Минобороны отчиталось о поражении командного пункта «Азова»
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Вооруженные силы России поразили командный пункт националистического батальона «Азов» (признан террористическим в России и запрещен) в части Запорожья, контролируемой Киевом. Об этом сообщает Минобороны.

«В районе населенного пункта Марьевка Запорожской области поражен командный пункт националистического полка «Азов», — говорится в сводке военного ведомства.

Также, как следует из сводки Минобороны, в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области был уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й бригады территориальной обороны.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что украинское командование перебросило на подконтрольную Киеву часть Запорожья солдат, прошедших обучение в Великобритании. По его словам, это «порядка трех с половиной тысяч украинских боевиков».

Теги
«Азов» Запорожская область Минобороны Военная операция на Украине
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