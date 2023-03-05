Минздрав ДНР сообщил о спасении мужчины с пулей в сердце
Врачи кардиохирургического отделения Донецкого клинического территориального медицинского объединения (ДОКТМО) спасли мужчину, в сердце которого попала пуля. Об этом «РИА Новости» сообщил глава Минздрава ДНР Дмитрий Гарцев.
«Накануне в Донецкое клиническое территориальное медицинское объединение Минздрава ДНР поступил 36-летний пациент со слепым осколочным ранением. Вентрикулография [рентгенологическое обследование] показала: инородное тело (пуля) находится в перикарде (сердечный мешок)», — сообщил Гарцев.
По словам одного из врачей, операция прошла успешно, пулю извлекли. Сейчас мужчину перевели в отделение, там ему проводят необходимые для восстановления процедуры.
2 февраля президент Владимир Путин заявил, что работа в медучреждениях на новых территориях требует от медиков большого напряжения сил. Он выразил надежду, что это состояние скоро закончится, и поблагодарил медработников.