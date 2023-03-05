Захарова опровергла информацию о нецензурной брани в телеэфире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в годовщину событий в Солсбери, связанных с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году, распространилась фейковая новость о том, что в телеэфире она произнесла нецензурное слово в адрес Скрипалей.

Захарова пояснила, что в сети появилась информация, что в эфире программы, которые ведут Евгений Попов и Ольга Скабеева, она якобы произнесла нецензурное слово. Она назвала такие сообщения бредом.

«Появилась эта деза [дезинформация] в день пятилетия, а переделанная цитата взята из реального эфира программы «60 минут» от 13 марта 2018 года, и посвящен он был именно Скрипалям», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Скрипаль в 2006 году был осужден в России по обвинению в госизмене из-за шпионажа в пользу Великобритании. Затем он был помилован и выехал на Запад в рамках обмена шпионами. Его с дочерью отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Согласно заявлениям Лондона, они подверглись воздействию боевого нервно-паралитического агента «Новичок». Против России введены санкции из-за произошедшего.

В годовщину событий в Солсбери российское посольство в Великобритании опубликовало заявление, в котором обвинило Лондон в фабрикации произошедшего. В диппредставительстве считают, что так британские власти начали «готовить свое население и своих союзников к конфронтации, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость».

В посольстве заявили, что Соединенное Королевство не заинтересовано «в поисках истины», и направило в МИД Британии ноту с требованием внести ясность в произошедшее. Захарова в 2018 году отмечала, что российская сторона «решительно осуждает все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери» и настроена на установление реальных фактов относительно случившегося со Скрипалями.