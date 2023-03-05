Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 80,05 (-0,14) Инвестиции, 03 мар, 16:19 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,01) Инвестиции, 03 мар, 16:19
Bloomberg сообщил о сборе Трампом компромата на главного соперника Политика, 04:56
Захарова опровергла информацию о нецензурной брани в телеэфире Политика, 04:24
Протестующие в Тель-Авиве прорвали оцепление и перекрыли дорогу Политика, 03:50
В Петербурге автомобиль сбил женщину с коляской Общество, 03:45
Трамп пообещал в случае переизбрания разрешить конфликт на Украине Политика, 03:22
Mail on Sunday сообщила о планах поселить Гарри и Меган в Букингеме Политика, 02:54
КНДР призвала ООН потребовать от США и Южной Кореи прекратить учения Политика, 02:45
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Бывшего вице-губернатора Ленобласти арестовали по обвинению в коррупции Политика, 02:16
В МИДе сообщили о безвизе с 11 странами «на разных стадиях проработки» Общество, 01:47
Минобороны России открыло горячую линию по вопросам военной операции Политика, 01:34
Ульянов заявил о неготовности Киева к созданию защитной зоны вокруг ЗАЭС Политика, 01:06
Bloomberg узнал о «потрясшем Брюссель» требовании Ferrari и Porsche Бизнес, 00:49
В McKinsey спрогнозировали перебои с электричеством в ФРГ к 2025 году Экономика, 00:39
Саудовская Аравия направила Украине гуманитарную помощь на $100 млн Политика, 00:39
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Отравление Скрипалей ,  
0 

Захарова опровергла информацию о нецензурной брани в телеэфире

Представитель МИД Захарова опровергла сообщения о нецензурной брани в телеэфире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что в годовщину событий в Солсбери, связанных с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году, распространилась фейковая новость о том, что в телеэфире она произнесла нецензурное слово в адрес Скрипалей.

Захарова пояснила, что в сети появилась информация, что в эфире программы, которые ведут Евгений Попов и Ольга Скабеева, она якобы произнесла нецензурное слово. Она назвала такие сообщения бредом.

«Появилась эта деза [дезинформация] в день пятилетия, а переделанная цитата взята из реального эфира программы «60 минут» от 13 марта 2018 года, и посвящен он был именно Скрипалям», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Скрипаль в 2006 году был осужден в России по обвинению в госизмене из-за шпионажа в пользу Великобритании. Затем он был помилован и выехал на Запад в рамках обмена шпионами. Его с дочерью отравили в Солсбери 4 марта 2018 года. Согласно заявлениям Лондона, они подверглись воздействию боевого нервно-паралитического агента «Новичок». Против России введены санкции из-за произошедшего.

В годовщину событий в Солсбери российское посольство в Великобритании опубликовало заявление, в котором обвинило Лондон в фабрикации произошедшего. В диппредставительстве считают, что так британские власти начали «готовить свое население и своих союзников к конфронтации, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость».

В посольстве заявили, что Соединенное Королевство не заинтересовано «в поисках истины», и направило в МИД Британии ноту с требованием внести ясность в произошедшее. Захарова в 2018 году отмечала, что российская сторона «решительно осуждает все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери» и настроена на установление реальных фактов относительно случившегося со Скрипалями.

Читайте на РБК Pro
В России через месяц появится цифровой рубль. Что это и зачем он нужен
«Мы тут не ходим голые»: каково работать в Pornhub — в 5 пунктах
Год под санкциями: почему экономика России выстояла. Версия западных СМИ
Интуитивное или беспорядочное? Что стоит за популярным подходом к питанию
Теги
Мария Захарова Сергей Скрипаль Великобритания
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Посольство обвинило Британию в фабрикации отравления Скрипалей в Солсбери
Политика
Бут, Пауэрс и Скрипаль. История обменов заключенными между Россией и США
Политика
ЕС на год продлил санкции из-за отравлений Навального и Скрипаля
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter