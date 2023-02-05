Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 4 февраля
EUR ЦБ: 76,73 (-0,22) Инвестиции, 03 фев, 16:04 Курс доллара на 4 февраля
USD ЦБ: 70,38 (+0,34) Инвестиции, 03 фев, 16:04
В Чили из-за лесных пожаров погибли 22 человека Общество, 03:26
The Mirror узнала о продаже дома Скрипалей в Солсбери Политика, 03:04
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу Политика, 02:13
Канада отправила на Украину первый танк Leopard 2 Политика, 02:03
Российский олимпийский чемпион нокаутировал экс-чемпиона мира по боксу Спорт, 01:51
Нетаньяху пообещал изучить вопрос о поставках оружия Украине Политика, 01:21
Пушилин сообщил о подходе российских войск к Угледару Политика, 01:12
Киберпонедельник — повод инвестировать в себя
До 5 февраля скидка до 50% на максимальный тариф РБК Pro
Купить со скидкой
Кадры, как американские истребители сбили над США китайский шар Политика, 01:03
Байден объяснил задержку с уничтожением китайского аэростата в США Политика, 00:55
Поветкин назвал российского боксера, способного достичь его уровня Спорт, 00:36
Сын Рогозина назвал «грозным оружием» американские ракеты GLSDB Политика, 00:28
Европа ввела эмбарго на российские нефтепродукты. Что это значит Бизнес, 04 фев, 23:57
Освобожденные из плена российские военные прилетели в Подмосковье Политика, 04 фев, 23:30
Посольство сочло откровенным воровством передачу Киеву активов Малофеева Политика, 04 фев, 23:04
Отравление Скрипалей ,  
0 

The Mirror узнала о продаже дома Скрипалей в Солсбери

The Mirror: власти Солсбери продали дом, в котором были отравлены Скрипали

Совет графства Уилтшир продал дом бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, который, как утверждала Великобритания, был вместе с дочерью Юлией отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», сообщает The Mirror.

В 2021 году совет купил дом у Скрипаля за £260 тыс. Власти решили перепродать дом, но только жителям города Солсбери и в долевую собственность. Совет сохранит за собой как минимум 25% долю владения, чтобы дом не использовали «для получения какого-то статуса» или в качестве места привлечения туристов.

Как отмечает The Mirror, жители Солсбери хотели, чтобы дом снесли. По словам представителя совета Фила Элфорда, власти рассматривали такой вариант, но все же решили, что его лучше «вернуть в эксплуатацию». Для этого пришлось выполнить длительный ремонт после того, как «он был полностью обнажен до кирпичной кладки, чтобы избежать любого риска заражения».

Дом в долевую собственность купил житель Солсбери. Элфорд отметил, что ремонтные работы еще не завершены, поэтому новый владелец сможет въехать не раньше июня. «Мы рады, что эта недвижимость в прекрасном районе снова станет местом, которое кто-то может назвать домом», — сказал он.

Сергей Скрипаль, которому принадлежал дом в Солсбери, служил полковником Главного разведывательного управления России (ГРУ). В июле 1995 года во время поездки в Испанию его завербовала британская разведка МИ-6. В России Скрипаля осудили за шпионаж в пользу Великобритании, в 2010-м бывшего двойного агента передали этой стране в результате обмена раскрытыми разведчиками между Россией и Западом.

В 2018 году Скрипаля приехала навестить в Великобританию его дочь Юлия. Обоих обнаружили без сознания на улице в Солсбери 4 марта 2018-го. На следующий день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Скотленд-Ярд объявил, что впервые в контакт с поражающим веществом Скрипали вошли у себя дома в Солсбери. Максимальное концентрация была обнаружена на ручке входной двери. Скрипали пережили отравление, однако помимо них пострадали другие люди, случайно контактировавшие с ядом.

Читайте на РБК Pro
В каких условиях работает российский бизнес, переехавший в Армению
Эра копеечных штрафов за утечку персональных данных прошла. Что дальше
«Акт самоповреждения». Что стало с экономикой Великобритании после Brexit
Отмена НДС и государственные гранты: кому власти готовы помогать в 2023-м

Британия возложила ответственность за отравление Скрипалей на агентов ГУ Генштаба Минобороны Руслана Боширова и Александра Петрова. Сами Петров и Боширов отрицали обвинения и говорили, что были в Солсбери в качестве туристов. Российские власти также отрицают причастность к произошедшему.

Теги
Великобритания новичок отравление Недвижимость Сергей Скрипаль
Материалы по теме
В Словении двух иностранцев заподозрили в шпионаже в пользу России
Политика
В Швеции вынесли приговор двум братьям за шпионаж в пользу России
Политика
ФСБ сообщила о задержании украинского шпиона при попытке покинуть Россию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter