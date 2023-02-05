The Mirror узнала о продаже дома Скрипалей в Солсбери

Совет графства Уилтшир продал дом бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, который, как утверждала Великобритания, был вместе с дочерью Юлией отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», сообщает The Mirror.

В 2021 году совет купил дом у Скрипаля за £260 тыс. Власти решили перепродать дом, но только жителям города Солсбери и в долевую собственность. Совет сохранит за собой как минимум 25% долю владения, чтобы дом не использовали «для получения какого-то статуса» или в качестве места привлечения туристов.

Как отмечает The Mirror, жители Солсбери хотели, чтобы дом снесли. По словам представителя совета Фила Элфорда, власти рассматривали такой вариант, но все же решили, что его лучше «вернуть в эксплуатацию». Для этого пришлось выполнить длительный ремонт после того, как «он был полностью обнажен до кирпичной кладки, чтобы избежать любого риска заражения».

Дом в долевую собственность купил житель Солсбери. Элфорд отметил, что ремонтные работы еще не завершены, поэтому новый владелец сможет въехать не раньше июня. «Мы рады, что эта недвижимость в прекрасном районе снова станет местом, которое кто-то может назвать домом», — сказал он.

Сергей Скрипаль, которому принадлежал дом в Солсбери, служил полковником Главного разведывательного управления России (ГРУ). В июле 1995 года во время поездки в Испанию его завербовала британская разведка МИ-6. В России Скрипаля осудили за шпионаж в пользу Великобритании, в 2010-м бывшего двойного агента передали этой стране в результате обмена раскрытыми разведчиками между Россией и Западом.

В 2018 году Скрипаля приехала навестить в Великобританию его дочь Юлия. Обоих обнаружили без сознания на улице в Солсбери 4 марта 2018-го. На следующий день премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что они отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Скотленд-Ярд объявил, что впервые в контакт с поражающим веществом Скрипали вошли у себя дома в Солсбери. Максимальное концентрация была обнаружена на ручке входной двери. Скрипали пережили отравление, однако помимо них пострадали другие люди, случайно контактировавшие с ядом.

Британия возложила ответственность за отравление Скрипалей на агентов ГУ Генштаба Минобороны Руслана Боширова и Александра Петрова. Сами Петров и Боширов отрицали обвинения и говорили, что были в Солсбери в качестве туристов. Российские власти также отрицают причастность к произошедшему.