В Иерусалиме освятили масло для коронации Карла III

В Иерусалиме освятили елей (оливковое масло для церковных таинств и обрядов), которым будет помазан на царство король Великобритании Карл III, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

На специальной церемонии в Храме Гроба Господня елей освятили патриарх Иерусалимский Феофил III и англиканский архиепископ в Иерусалиме Носам Наум. Это масло также используют для помазания супруги британского монарха королевы-консорта Камиллы.

Как отмечается в заявлении, масло сделано из оливок, собранных в двух рощах на Елеонской горе, в Вознесенском монастыре и монастыре Марии Магдалины в Гефсимании, где захоронена бабушка Карла III принцесса Алиса Баттенберг. Елей ароматизировали эфирными маслами кунжута, розы, жасмина, корицы, нероли, бензоина, амбры и цветков апельсина.

По мнению архиепископа Кентерберийского, духовного главы Церкви Англии Джастина Уэлби, создание елея на основе масла с Елеонской горы для коронации Карла III демонстрирует «историческую связь между процедурой коронации, Библией и святой землей». «Начиная с королей древних времен по настоящее время монархи были помазаны елеем с этой священной земли», — отметил он.

Церемония коронации Карла III состоится 6 мая, через восемь месяцев после смерти его матери королевы Елизаветы II. Мероприятие пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Короля увенчают золотой короной святого Эдуарда, созданной в 17 веке, а королеву — короной королевы Марии. Размер второй короны перед церемонией изменят. Как пишет Би-би-си, это произойдет впервые в новейшей истории.

Карл III решил отказаться от некоторых традиционных элементов коронации. Например, он может надеть военную форму и тем самым нарушить многовековую традицию, согласно которой монарх должен быть одет в шелковые чулки и бриджи, писала газета The Sun.