В Иерусалиме освятили масло для коронации Карла III

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 марта
EUR ЦБ: 80,05 (-0,14) Инвестиции, 03 мар, 16:19 Курс доллара на 4 марта
USD ЦБ: 75,46 (-0,01) Инвестиции, 03 мар, 16:19
В McKinsey спрогнозировали перебои с электричеством в ФРГ в 2025 году Экономика, 00:39
Саудовская Аравия направила Украине гуманитарную помощь на $100 млн Политика, 00:39
Трамп предложит вложиться в «города свободы» и «улья промышленности» Политика, 00:24
Ученые США и Швейцарии поспорили о масштабе ухода компаний из России Экономика, 00:08
США выделят $6 млрд на защиту океана Политика, 00:03
Рогов сообщил о взрыве в Запорожье Политика, 04 мар, 23:52
Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 46 тыс. Общество, 04 мар, 23:41
Топ-10 материалов февраля
К чему приведет решение ЦБ запустить печатный станок и каково работать в Pornhub — в подборке РБК Pro
Подробнее
Дело Фишера: как советской милиции удавалось находить опасных маньяков РБК и more.tv, 04 мар, 23:30
В Иерусалиме освятили масло для коронации Карла III Политика, 04 мар, 23:05
Украинский теннисист выступил против осуждения российских спортсменов Спорт, 04 мар, 22:59
Rheinmetall купит у Швейцарии почти 100 танков Leopard 1 для Украины Политика, 04 мар, 22:53
В Италии умер журналист, вывезший из СССР рукопись «Доктора Живаго» Общество, 04 мар, 22:50
Тарасова заявила о «санкциях» к ней со стороны «Первого канала» Спорт, 04 мар, 22:42
Вратарь «Динамо» рассказал о конфликте Станислава Черчесова и Егора Крида Спорт, 04 мар, 22:39
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Политика ,  
0 

В Иерусалиме освятили масло для коронации Карла III

В Иерусалиме освятили масло для коронации британского короля Карла III

В Иерусалиме освятили елей (оливковое масло для церковных таинств и обрядов), которым будет помазан на царство король Великобритании Карл III, сообщила пресс-служба Букингемского дворца.

На специальной церемонии в Храме Гроба Господня елей освятили патриарх Иерусалимский Феофил III и англиканский архиепископ в Иерусалиме Носам Наум. Это масло также используют для помазания супруги британского монарха королевы-консорта Камиллы.

Как отмечается в заявлении, масло сделано из оливок, собранных в двух рощах на Елеонской горе, в Вознесенском монастыре и монастыре Марии Магдалины в Гефсимании, где захоронена бабушка Карла III принцесса Алиса Баттенберг. Елей ароматизировали эфирными маслами кунжута, розы, жасмина, корицы, нероли, бензоина, амбры и цветков апельсина.

По мнению архиепископа Кентерберийского, духовного главы Церкви Англии Джастина Уэлби, создание елея на основе масла с Елеонской горы для коронации Карла III демонстрирует «историческую связь между процедурой коронации, Библией и святой землей». «Начиная с королей древних времен по настоящее время монархи были помазаны елеем с этой священной земли», — отметил он.

Церемония коронации Карла III состоится 6 мая, через восемь месяцев после смерти его матери королевы Елизаветы II. Мероприятие пройдет в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Короля увенчают золотой короной святого Эдуарда, созданной в 17 веке, а королеву — короной королевы Марии. Размер второй короны перед церемонией изменят. Как пишет Би-би-си, это произойдет впервые в новейшей истории.

Карл III решил отказаться от некоторых традиционных элементов коронации. Например, он может надеть военную форму и тем самым нарушить многовековую традицию, согласно которой монарх должен быть одет в шелковые чулки и бриджи, писала газета The Sun.

Читайте на РБК Pro
С собственника требуют деньги за долги компании. На что он имеет право
Как перейти с SAP, Oracle, Microsoft на 1С и другие российские аналоги
«Он меня бесит»: как быть, если коллега действует на нервы
Дружба дружбой: как улаживать конфликты на детской площадке
Теги
Иерусалим Великобритания Карл III
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Карл III впервые посетит Францию и Германию в качестве короля Британии
Политика
Daily Mail узнала о планах Британии называть жену Карла III королевой
Политика
Праздничные мероприятия в честь коронации Карла III пройдут с 6 по 8 мая
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter