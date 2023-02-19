Автор мюзикла «Кошки» написал гимн для коронации Карла III
Автором одной из 12 композиций, которые будут звучать на церемонии коронации короля Великобритании Карла III, стал британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, сообщает Би-би-си. Уэббер является автором известных мюзиклов «Кошки», «Призрак оперы» и рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда».
По данным Би-би-си, всю музыку король выбирал сам лично, так как хочет, чтобы церемония совмещала в себе современные и традиционные элементы.
Музыка для коронации будет включать шесть произведений для оркестра, пять — для хора и одно — для органа. В память об отце короля, принце Филиппе, будет звучать греческая православная музыка (принц Филипп родился на греческом острове Корфу). Также будут произведения классических английских композиторов — Уильяма Берда, Георга Генделя и Эдварда Элгара.
По словам самого Уэббера, его композиция для коронации написана на основе библейского текста 98-го псалма и будет «отражать это радостное событие».
Коронация Карла III запланирована на 6 мая 2023 года, вместе с новым монархом в качестве королевы-консорта будет коронована его жена Камилла. Мероприятие пройдет в Вестминстерском аббатстве. Торжественные мероприятия будут длится три дня — с 6 по 8 мая.
Король решил отказаться от некоторых традиционных элементов. Например, Карл III может надеть на коронацию военную форму и тем самым нарушить многовековую традицию, согласно которой монарх должен быть одет в шелковые чулки и бриджи, писала ранее газета The Sun.