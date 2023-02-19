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Автор мюзикла «Кошки» написал гимн для коронации Карла III

Композитор Эндрю Ллойд Уэббер написал гимн для коронации британского короля Карла III
Эндрю Ллойд Уэббер
Эндрю Ллойд Уэббер (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Автором одной из 12 композиций, которые будут звучать на церемонии коронации короля Великобритании Карла III, стал британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, сообщает Би-би-си. Уэббер является автором известных мюзиклов «Кошки», «Призрак оперы» и рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда».

По данным Би-би-си, всю музыку король выбирал сам лично, так как хочет, чтобы церемония совмещала в себе современные и традиционные элементы.

Музыка для коронации будет включать шесть произведений для оркестра, пять — для хора и одно — для органа. В память об отце короля, принце Филиппе, будет звучать греческая православная музыка (принц Филипп родился на греческом острове Корфу). Также будут произведения классических английских композиторов — Уильяма Берда, Георга Генделя и Эдварда Элгара.

По словам самого Уэббера, его композиция для коронации написана на основе библейского текста 98-го псалма и будет «отражать это радостное событие».

Коронация Карла III запланирована на 6 мая 2023 года, вместе с новым монархом в качестве королевы-консорта будет коронована его жена Камилла. Мероприятие пройдет в Вестминстерском аббатстве. Торжественные мероприятия будут длится три дня — с 6 по 8 мая.

Король решил отказаться от некоторых традиционных элементов. Например, Карл III может надеть на коронацию военную форму и тем самым нарушить многовековую традицию, согласно которой монарх должен быть одет в шелковые чулки и бриджи, писала ранее газета The Sun.

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