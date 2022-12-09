Последствия пожара в ТЦ «Мега Химки»

9 декабря МЧС сообщило о пожаре в торговом центре в Химках. Площадь возгорания составила 17 тыс. кв. м. О причинах и последствиях пожара — в материале РБК

Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 6:00 мск. В тушении огня задействовали более 130 человек и 40 единиц техники.

Причиной пожара стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ, сообщает СК. Ранее была версия, что возгорание началось из-за короткого замыкания, также озвучивалась версия поджога.

Из-за возгорания в ТЦ «Мега Химки» погиб один человек.