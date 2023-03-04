Мужчина и женщина погибли при падении легкомоторного самолета в Израиле на шоссе

Два человека погибли при падении самолета в Израиле на шоссе

Легкомоторный самолет потерпел крушение в пустыне Негев в Израиле, в результате погибли два человека — мужчина и женщина, сообщает Ynet со ссылкой на полицию.

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Самолет потерпел крушение около 9:44 по местному времени (10:44 мск) при попытке совершить посадку на шоссе 60, пишет издание. Автомагистраль уходит на север и юг от Иерусалима. На место крушения, как уточняет портал, приезжали спасатели из города Беэр-Шева, который находится к югу от Иерусалима.

После столкновения с землей борт загорелся, летевшие в нем мужчина и женщина погибли на месте. Движение по шоссе ограничили в обе стороны.

Возникший на месте пожар потушили. На фото, которые опубликовал портал, видны горящие обломки самолета и исходящий от них столб черного дыма. Пожар, по данным спасателей, было сложно потушить из-за большого количества топлива, которое осталось в баке самолета на момент крушения.

Разбившийся самолет относится к классу сверхлегких. Такие летают на небольшой высоте.

Мужчина, который управлял самолетом, имел летную лицензию и более десяти лет стажа, сообщил изданию его знакомый. Собеседник портала добавил, что погибший самостоятельно занимался обслуживанием самолета.

В ночь на 23 февраля в американском штате Арканзас потерпел крушение двухмоторный самолет Beech BE20. Жертвами стали пять человек — все, кто был на борту.

Борт направлялся в международный аэропорт имени Джона Гленна Колумба в штате Огайо. В экологической консалтинговой компании CTEH заявили, что все погибшие, включая пилота, были ее сотрудниками.