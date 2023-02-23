Пять человек погибли при крушении самолета в США

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
Число жертв землетрясений в Турции достигло 43,5 тыс. Общество, 07:06
Какие фильмы в России больше всего взяли грантов Фонда кино. Инфографика Технологии и медиа, 07:01
В МИД Украины заявили о завершении конфликта только на условиях Киева Политика, 06:51
Reuters узнало о нежелании Индии обсуждать санкции против России Политика, 06:37
Минобороны предупредило о вооруженной провокации ВСУ против Приднестровья Политика, 06:29
Пять человек погибли при крушении самолета в США Общество, 06:16
Небензя назвал конфликт на Украине «войной с Западом» за выживание России Политика, 06:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Американский пилот сделал селфи с «шпионским зондом» КНР на 20 км высоте Политика, 05:56
Орбан призвал не «загонять Россию в угол» из-за ее ядерного статуса Политика, 05:23
WSJ узнала о раздумьях США по разведданным о сотрудничестве России и КНР Политика, 04:51
МИД Венгрии назвал условие для аплодисментов Зеленскому Политика, 04:49
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в Таджикистане на границе с Китаем Общество, 04:27
Советник Пушилина не исключил удары ВСУ по ДНР к 23 февраля Политика, 04:04
В Стамбуле начали снос 300 домов из-за риска обрушения «в любой момент» Общество, 04:00
Общество ,  
0 

Пять человек погибли при крушении самолета в США

Пять человек погибли при крушении небольшого самолета в Арканзасе

Пять человек погибли после крушения небольшого самолета в Арканзасе, сообщает CBS-News со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.

Двухмоторный самолет Beech BE20 разбился, когда направлялся в международный аэропорт имени Джона Гленна Колумба в штате Огайо. Лейтенант Коди Берк из офиса шерифа округа Пьюласки (штат Миссури, граничащий с Арканзасом) сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет.

Экологическая консалтинговая компания CTEH заявила CBS, что все люди на борту, включая пилота, были сотрудниками организации из ее офиса в городе Литл-Рок (Арканзас).

«Мы крайне опечалены потерей наших коллег из Литл-Рока», — говорится в заявлении старшего вице-президента CTEH Пола Нони. Как уточнила пожарная служба города, самолет разбился неподалеку от завода 3М. Национальный совет по безопасности и управление гражданской авиации расследуют причину крушения борта.

Теги
самолет авиакатастрофа США
Материалы по теме
Самолет из Новой Зеландии совершил 16-часовой «полет в никуда»
Общество
Пассажиры «Победы» застряли в Дубае из-за двух неисправных самолетов
Общество
Умерла пострадавшая при крушении самолета в Ейске 6-летняя девочка
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter