Пять человек погибли при крушении самолета в США
Пять человек погибли после крушения небольшого самолета в Арканзасе, сообщает CBS-News со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации.
Двухмоторный самолет Beech BE20 разбился, когда направлялся в международный аэропорт имени Джона Гленна Колумба в штате Огайо. Лейтенант Коди Берк из офиса шерифа округа Пьюласки (штат Миссури, граничащий с Арканзасом) сообщил, что выживших в результате авиакатастрофы нет.
Экологическая консалтинговая компания CTEH заявила CBS, что все люди на борту, включая пилота, были сотрудниками организации из ее офиса в городе Литл-Рок (Арканзас).
«Мы крайне опечалены потерей наших коллег из Литл-Рока», — говорится в заявлении старшего вице-президента CTEH Пола Нони. Как уточнила пожарная служба города, самолет разбился неподалеку от завода 3М. Национальный совет по безопасности и управление гражданской авиации расследуют причину крушения борта.