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Россия выдала КНР обвиняемого в убийстве полицейского 27-летней давности

Волк: Россия экстрадировала обвиняемого в убийстве 27-летней давности гражданина КНР

Россия выслала гражданина Китая, обвиняемого в убийстве полицейского. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Из России экстрадирован гражданин Китайской Народной Республики Сюй Веньбинь. По информации китайской стороны, в январе 1996 года фигурант совершил убийство полицейского и скрылся от правосудия», — сказала Волк, уточнив, что мужчина объявлен в международный розыск по каналам Интерпола.

Волк добавила, что в декабре 2021 года гражданин Китая был задержан в Волгоградской области, а запрос КНР о его выдаче был удовлетворен Генпрокуратурой России.

В октябре 2022 года власти России экстрадировали норвежца, осужденного на родине за мошенничество, хищение и предоставление ложных сведений. Волк привела данные норвежских властей, согласно которым мужчину признали виновным по восьми эпизодам мошенничества с инвестициями в период с 2005 по 2013 год. Норвежские власти считают, что осужденный незаконно присвоил почти 25 млн крон ($2,3 млн) и не уплатил налоги примерно на 1,2 млн крон (почти $111 тыс.).

Теги
МВД Ирина Волк Китай экстрадиция убийство
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