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Россия выдала Норвегии осужденного за мошенничество

Аре Абрахамсен
Аре Абрахамсен (Фото: МВД России)

Власти России экстрадировали в Норвегию гражданина этой страны, осужденного на родине за мошенничество, хищение и предоставление ложных сведений. Об том сообщила официальный представитель российского МВД Ирина Волк.

«[В Норвегию] из России экстрадирован гражданин Королевства Норвегия Аре Абрахамсен. Он был объявлен в розыск по каналам Интерпола как осужденный за мошенничество, крупное хищение и предоставление ложных сведений о коммерческой компании», — сказала она.

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Фото:Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Волк привела данные норвежских властей, согласно которым мужчину признали виновным по восьми эпизодам мошенничества с инвестициями в период с 2005 по 2013 год. Норвежские власти считают, что осужденный незаконно присвоил почти 25 млн крон ($2,3 млн) и не уплатил налоги примерно на 1,2 млн крон (почти $111 тыс.).

После того как норвежцу вынесли приговор, он не приехал на родину отбывать наказание и скрылся за границей. Поэтому норвежские власти объявили его в международный розыск.

Днем 2 октября мужчину передали норвежским правоохранителям в московском аэропорту Шереметьево.

В августе Нидерланды экстрадировали в США россиянина Дениса Дубникова, которого американские власти подозревают в отмывании денег. По версии следствия, россиянин сотрудничал с группировкой мошенников, которая распространяла вредоносное программное обеспечение и требовала выкуп за разблокировку файлов. Дубников отмывал полученные от жертв деньги. Среди пострадавших были физические лица и компании. Всего, полагают американские власти, группировка отмыла порядка $70 млн.

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Судебные заседания с участием присяжных по делу Дубникова начнутся 4 октября. Россиянину грозит до 20 лет лишения свободы.

Теги
мошенничество экстрадиция Норвегия
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