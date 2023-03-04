В Белом доме назвали Россию Российской народной республикой

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер оговорилась в ходе брифинга, назвав Россию Российской народной республикой. Трансляция брифинга велась на YouTube.

«Они [лидеры] также обсудят другие международные проблемы, в том числе совместный ответ на вызовы Российской Народной Республики», — сказала Жан-Пьер. Журналисты и сотрудники Белого дома не стали ее поправлять. Пресс-секретарь администрации американского президента сказала это в контексте будущей встречи Джо Байдена с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале прокомментировала оговорку словами «зомби-апокалипсис».

О встрече Байдена и фон дер Ляйен, которая должна прилететь в Вашингтон, сообщала Politico. На ней они обсудят возможные поставки оружия из Китая в Россию. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заподозрил Пекин в желании предоставить Москве «летальную помощь» для использования на Украине. По словам Блинкена, американское руководство «четко дало понять» КНР, что это создаст новые серьезные проблемы в отношениях двух стран.