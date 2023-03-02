В США не увидели условий для переговоров Путина с Байденом
Условий для переговоров президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина пока не создано. Об этом на пресс-конференции заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
«Президент [Байден] говорил об этом. Он говорил, что, если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире, он бы рассмотрел такую возможность. Изменений в этом нет», — сказал Кирби.
В декабре, говоря об условиях переговоров между Путиным и Байденом, Кирби заявил, что США готовы к разговору, если Россия проявит серьезную готовность к переговорам. Сам Байден, говоря о возможности переговоров, заявил, что готов к ним, если Путин продемонстрирует готовность прекратить боевые действия на Украине.
В Кремле в ответ заявили, что вывод российских военных с Украины не может рассматриваться как условие переговоров.
Официальные контакты между Москвой и Вашингтонов почти полностью прекратились с февраля прошлого года, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине.