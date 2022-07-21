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Белый дом объяснил слова Байдена про найденный у него рак

Представитель Белого дома уточнил, что Байден, рассказывая о заболевании раком из-за последствий загрязнения окружающей среды, имел в виду, что лечился от опухоли, когда еще не был президентом
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Evan Vucci / AP)

Президент США Джо Байден, говоря об обнаруженном у него раке, имел в виду, что он лечился от опухоли, когда еще не был главой государства. Об этом в Twitter заявил представитель Белого дома Эндрю Бейтс.

«Вот о чем говорил президент», — написал Бейтс, ретвитнув пост редактора The Washington Post Гленна Кесслера. Кесслер в свою очередь посоветовал ознакомиться с медицинской справкой Байдена, согласно которой ему удалили немеланомные опухоли кожи до того, как он стал президентом.

20 июля Байден выступил с речью, посвященной проблемам изменения климата и загрязнению окружающей среды. Президент рассказал, что в городе Клеймонт (штат Дэлавер), в котором он жил в детстве, было много нефтеперерабатывающих заводов.

«Вот почему у меня и столь многих людей, с которыми я вырос, рак. И вот почему долгое время в Делавэре был самый высокий уровень заболеваемости раком в стране», — сказал Байден.

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Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

NY Post обращает внимание, что президент США, рассказывая об этом, использовал настоящее время. Поэтому создалось впечатление, что Байден говорил об онкозаболевании, от которого страдает сейчас.

Байдену 79 лет. В ноябре 2021-го личный врач президента Кевин О'Коннор рассказывал, что после планового медосмотра главе государства поставили диагноз «периферийная сенсорная невропатия ноги легкой степени». Она возникает из-за повреждения нервов, которые находятся за пределами головного и спинного мозга и передают информацию от них другим частям тела, симптомами могут быть слабость, онемение и боль. Сам Байден после обследования заявил, что отлично себя чувствует и «находится в отличной форме».

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