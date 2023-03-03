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Карл III впервые посетит Францию и Германию в качестве короля Британии

Карл III в конце марта впервые посетит Францию и Германию в качестве короля Британии
Карл III
Карл III (Фото: Victoria Jones / Getty Images)

Король Великобритании Карл III впервые с момента получения титула монарха посетит Францию и Германию, сообщается на сайте королевской семьи. Визит назначен на период с 26 по 31 марта, в нем примет участие его супруга Камилла.

«Визит отметит отношения Великобритании с Францией и Германией, отметив нашу общую историю, культуру и ценности», — говорится в сообщении.

Визит во Францию пройдет с 26 по 29 марта. Они посетят Париж, Бордо и Версаль. В программу визита в том числе входят церемония поминовения и возложения венков к Триумфальной арке, обращение короля к сенаторам и членам Национального собрания в сенате Франции, банкет, который организуют президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Брижит Макрон в Версальском замке.

В Германию король и королева-консорт отправятся 29 марта, в программе визита стоит посещение Берлина, Бранденбурга и Гамбурга. Первой назначена торжественная встреча президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и его жены Эльке Бюденбендер у Бранденбургских ворот в центре Берлина.

Визит состоится за месяц до коронации короля Великобритании Карла III, которая пройдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве. Службу проведет архиепископ Кентерберийский. Король и королева-консорт прибудут в аббатство с процессией из Букингемского дворца, а после службы вернутся обратно с более пышной церемониальной процессией, к которой присоединятся другие члены королевской семьи.

Теги
Персоны
Карл III Великобритания Франция Германия визит

Карл III Виндзор

Король Великобритании

14 ноября 1948 года
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