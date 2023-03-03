В «Росэнергоатоме» обвинили Киев в обстреле службы безопасности ЗАЭС

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Украинские военные обстреляли сотрудников службы безопасности Запорожской АЭС, заявил в эфире канала «Россия 24» советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

Накануне на электростанции прошла ротация экспертов МАГАТЭ. По словам советника, этот процесс шел в «сложной ситуации», «имело место даже ЧП».

«Наши сотрудники службы безопасности, которые обеспечивали процесс встречи инспекторов МАГАТЭ, попали под буквально автоматный огонь. Более того, через некоторое время в дело включился украинский пулемет, били прицельно, и только чудом два сотрудника нашей безопасности уцелели», — рассказал Карчаа.

Он добавил, что «итогом этого инцидента будет в обязательном порядке нота с российской стороны».

Украинская сторона эти обвинения на момент публикации не комментировала.

Специалисты МАГАТЭ находятся на территории Запорожской АЭС с сентября 2022 года. Делегация во главе с генеральным директором агентства Рафаэлем Гросси приехала на станцию после продолжительных обстрелов ее района. Москва и Киев обвиняли в этом друг друга.

Ротация экспертов МАГАТЭ на станции должна была произойти 7 февраля, но была отложена до 2 марта. Представитель российского МИДа Мария Захарова обвинила департамент ООН по вопросам охраны и безопасности в срыве договоренностей. По ее словам, подразделение международной организации несколько раз переносило дату смены специалистов и выдвигало «дополнительные требования о необходимости разминирования территорий в районе линии соприкосновения и изменении маршрута следования».

Глава МАГАТЭ Гросси в Twitter опубликовал видео прибытия новых сотрудников агентства. На нем три специалиста пешком пересекают поле. До него их сопроводили вооруженные бойцы.