Рогов заявил об обстреле ВСУ Васильевского колледжа в Запорожской области

Фото: vrogov / Telegram

В Запорожской области украинские военные обстреляли Васильевский колледж МГУ им. Макаренко, количество попаданий составило не менее десяти. Об этом сообщил член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в телеграм-канале.

«Васильевский колледж МГУ им. Макаренко пострадал от ударов боевиков ВСУ. Несколько неразорвавшихся снарядов остаются на крыше. На месте работают саперы», — сообщил он.

Колледж уже подвергался обстрелу. В ноябре Рогов сообщал, что учебное заведение «разрушили прямым попаданием из артиллерии 122 калибра». Жертв в результате обстрела не было.

Часть Запорожской области перешла под контроль российских войск в первые дни после начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года. В конце сентября по итогам референдума регион, часть которого занята украинскими войсками, вошел в состав России. Центр области, город Запорожье, до сих пор остается под контролем Украины.