На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные карты оповещений.

Последний раз сирены звучали по всей стране накануне вечером. До этого, днем, тревогу объявили в Сумской и Черниговской областях на границе с Брянской областью России, власти которой сообщили об атаке украинских диверсантов на два села. В результате этой атаки погибли два человека, пострадал десятилетний ребенок. Позже ФСБ сообщила, что «вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена»: диверсантов выдавили с территории региона, а затем нанесли по ним массированный удар.

С середины октября власти украинских городов и областей неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за ракетных ударов и сообщали о взрывах, перебоях в электроснабжении, погибших и пострадавших. В российском Минобороны отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Россия наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре в ответ на действия Киева, в частности теракт на Крымском мосту, объяснял президент Владимир Путин.