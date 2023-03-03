На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные карты оповещений.
Последний раз сирены звучали по всей стране накануне вечером. До этого, днем, тревогу объявили в Сумской и Черниговской областях на границе с Брянской областью России, власти которой сообщили об атаке украинских диверсантов на два села. В результате этой атаки погибли два человека, пострадал десятилетний ребенок. Позже ФСБ сообщила, что «вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена»: диверсантов выдавили с территории региона, а затем нанесли по ним массированный удар.
С середины октября власти украинских городов и областей неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за ракетных ударов и сообщали о взрывах, перебоях в электроснабжении, погибших и пострадавших. В российском Минобороны отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Россия наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре в ответ на действия Киева, в частности теракт на Крымском мосту, объяснял президент Владимир Путин.