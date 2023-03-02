По всей Украине объявили воздушную тревогу

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Во всех регионах Украины действует воздушная тревога, свидетельствует карта оповещений.

Днем 2 марта тревога была объявлена в двух областях Украины — Сумской и Черниговской. Эти регионы граничат с Брянской областью, где произошла атака диверсантов.

Диверсионно-разведывательная группа проникла в село Любечане Климовского района и обстреляла автомобиль. В результате погиб водитель машины, пострадал десятилетний мальчик, его прооперировали. Позднее губернатор Александр Богомаз сообщил о втором погибшем мужчине. Кроме того, как сообщил Богомаз, беспилотник совершил атаку на село Сушаны. В район были направлены силы ФСБ и приданные силы Минобороны, позднее спецслужба сообщила, что украинских диверсантов выдавили из региона.

С середины октября власти украинских городов и областей неоднократно объявляли воздушную тревогу из-за ракетных ударов и сообщали о взрывах, перебоях в электроснабжении и других последствиях обстрелов. В российском Минобороны отчитывались о нанесении «массированных ударов высокоточным оружием» по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Россия наносит удары по украинской энергетической инфраструктуре в ответ на действия Киева, в частности теракт на Крымском мосту, отмечал президент Владимир Путин.