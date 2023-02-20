«Известия» узнали о создании новой дивизии подводных лодок на Камчатке

Дивизия атомных подводных лодок, в состав которой войдут субмарины проектов «Белгород» и «Хабаровск», может быть сформирована на Камчатке. Строительство береговой инфраструктуры в бухте Крашенинникова уже завершается, пишет газета

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

На Камчатке в скором времени могут сформировать новую дивизию атомных подводных лодок, в состав которой войдут субмарины проектов «Белгород» и «Хабаровск», а также судно обеспечения. Об этом со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщают «Известия».

По словам источников, вопрос о формировании новой дивизии «находится в проработке», однако окончательного решения по этому вопросу пока не принято.

Также «Известия» ознакомились с документами, подтверждающими завершение строительства береговой инфраструктуры для подводных лодок проектов 09851 «Белгород» и 09852 «Хабаровск» и судна обеспечения проекта 20183 в бухте Крашенинникова.

Подводные лодки соединяются по две или по три в отделения; от двух до четырех отделений образуют дивизион. В настоящее время на Камчатке дислоцировано две дивизии атомных подводных лодок. В 25-ю входят ракетные подводные крейсеры с межконтинентальными баллистическими ракетами. В 10-ю — многоцелевые подводные лодки с крылатыми ракетами и торпедами.

В мае 2022 года командующий Тихоокеанский флотом адмирал Сергей Авакянц сообщил, что в состав флота до конца года должны были включить атомный стратегический крейсер «Князь Олег» и многоцелевой атомный крейсер «Новосибирск». По его словам, «Князь Олег» будет оборудован баллистическими ракетами «Булава», а многоцелевой подводный крейсер «Новосибирск» оснастят крылатыми ракетами «Калибр» и «Оникс». Также флот пополнится подводной лодкой проекта 636.3 «Магадан». Теперь на флоте будет шесть бесшумных дизель-электрических подлодок, оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», добавил адмирал.