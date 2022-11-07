Три корабля Тихоокеанского флота вошли в Южно-Китайское море

Отряд из трех кораблей Тихоокеанского флота, совершающий межфлотский переход из Средиземного моря в пункт постоянной дислокации во Владивостоке, прошел Малаккский пролив и вошел в Южно-Китайское море, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

Межфлотский переход — это переход кораблей между пунктами базирования разных флотов.

В составе отряда — флагман флота ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и большой морской танкер «Борис Бутома». Когда корабли плыли через пролив, военные провели корабельные тренировки по противовоздушной обороне и «борьбе за живучесть».

Живучесть судна — это его способность противостоять аварийным повреждениям, сохраняя при этом способность держаться на плаву и выполнять свои основные функции. Во время тренировок по борьбе за живучесть моряки учатся поддерживать водонепроницаемость корпуса, предотвращать пожары и взрывы, бороться с потоком воды и поддерживать технические средства в постоянной готовности.

В сообщении сказано, что корабли возвращаются в пункт базирования после выполнения задач в дальней морской зоне. Суда отплыли из Владивостока в декабре 2021 года. Они заходили в порты Ирана, Сейшельских островов и других стран. Во время похода корабли принимали участие в плановых, в том числе международных учениях.

До захода в Южно-Китайское море корабли проплывали через Индийский океан.