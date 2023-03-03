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Госдеп осудил принятие Грузией акта об «иновлиянии»

Госдеп: принятие Грузией акта об «иновлиянии» подорвет евро-атлантическое будущее страны

Принятие Грузией закона «О прозрачности иностранного влияния» подорвет евро-атлантические устремления страны. Об этом на брифинге заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

«Любой, кто голосует за этот закон, будет ответственен за потенциальную постановку под угрозу евро-атлантического будущего Грузии», — сказал Прайс.

Он также отметил, что принятие законопроекта стало бы несовместимым с устремлениями, «которые на протяжении десятилетий выражает народ Грузии».

Ранее депутаты от оппозиционной партии Грузии «Сила народа» внесли в парламент страны законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Депутаты предлагают создать реест неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают финансирование из-за границы. Законопроект поддержала правящая партия «Грузинская мечта».

Теги
Грузия США Госдепартамент США
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