Госдеп осудил принятие Грузией акта об «иновлиянии»

Принятие Грузией закона «О прозрачности иностранного влияния» подорвет евро-атлантические устремления страны. Об этом на брифинге заявил официальный представитель госдепа Нед Прайс.

«Любой, кто голосует за этот закон, будет ответственен за потенциальную постановку под угрозу евро-атлантического будущего Грузии», — сказал Прайс.

Он также отметил, что принятие законопроекта стало бы несовместимым с устремлениями, «которые на протяжении десятилетий выражает народ Грузии».

Ранее депутаты от оппозиционной партии Грузии «Сила народа» внесли в парламент страны законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Депутаты предлагают создать реест неправительственных организаций, СМИ и субъектов, которые получают финансирование из-за границы. Законопроект поддержала правящая партия «Грузинская мечта».