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Человек погиб в лифте при пожаре в жилом доме в Москве
Прокуратура: тело обгоревшего человека нашли в лифте жилого дома в Москве после пожара
В лифте жилого дома на северо-востоке Москвы на улице Тайнинская после пожара обнаружили обгоревшее тело человека. Об этом столичная прокуратура сообщила в телеграм-канале. В результате пожара пострадал еще один человек.
Телеграм-канал Shot со ссылкой на источник писал, что погибший задохнулся в лифте при пожаре.
Возгорание началось утром 1 марта в комнате консьержа и лифтовом холле на первом этаже 17-этажного жилого дома. Площадь пожара составила около 50 кв. м.
Из дома эвакуировали 31 человека. В 10:39 возгорание потушили.