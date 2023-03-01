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В Ленобласти задержали подростка, который пытался поджечь военкомат

Росгвардия Ленобласти задержала подростка, который пытался поджечь военкомат в Кировске

16-летний подросток вечером 28 февраля бросил бутылку с горючей смесью в здание военкомата в Кировске Ленинградской области. Об этом в телеграм-канале сообщило региональное управление Росгвардии.

Бутылка разбилась, но возгорания не произошло. Охранник нажал кнопку тревожной сигнализации, на место прибыли наряды вневедомственной охраны Росгвардии и ГИБДД. Подростка задержали, хотя он пытался скрыться.

По данным телеграм-канала SHOT, задержанный — петербургский гимназист-десятиклассник. Он успел бросить две бутылки, но безуспешно. В рюкзаке у него нашли еще один коктейль Молотова.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, пишет SHOT. До этого школьник на учете не состоял.

После начала военной операции на Украине в России возбудили несколько уголовных дел за поджоги военкоматов. По некоторым из них вынесены приговоры. Например, 27 февраля суд в Волгограде приговорил Дениса Сердюка к четырем годам лишения свободы по ч. 2 ст.167 (уничтожение имущества путем поджога) и ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). В Нижневартовске было возбуждено первое дело о поджоге военкомата по статье о теракте (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК). Одного из обвиняемых приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Теги
военкомат Ленинградская область Кировск
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