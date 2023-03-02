Украинские власти объявили об эвакуации детей из Купянска

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Власти города Купянска в Харьковской области проведут обязательную эвакуацию детей и маломобильных граждан. Об этом сообщила Купянская городская военная администрация, передает издание ZN.ua в своем телеграм-канале.

«Комиссия по вопросам эвакуации Купянского района решила начать обязательную эвакуацию детей и маломобильных категорий населения из общины», — говорится в сообщении. Для остальных жителей эвакуация не обязательна.

В регионе сейчас находятся 812 детей и 724 человека с инвалидностью, из них 140 — маломобильных граждан, следует из данных администрации.

Российские военные установили над Купянском и другими населенными пунктами Харьковской области контроль вскоре после начала боевых действий в феврале 2022 года. В сентябре Минобороны России объявило, что решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на донецком направлении «для достижения заявленных целей специальной военной операции».

26 февраля Минобороны сообщало, что в Харьковской области Украины близ Першотравневого, Ягодного, Синьковки и Крахмального уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ. На купянском направлении российская армия артиллерийским огнем нанесла удар по позициям украинской армии близ Кисловки.