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Украинские власти объявили об эвакуации детей из Купянска

Власти Купянска Харьковской области: дети и маломобильные граждане обязаны эвакуироваться
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

Власти города Купянска в Харьковской области проведут обязательную эвакуацию детей и маломобильных граждан. Об этом сообщила Купянская городская военная администрация, передает издание ZN.ua в своем телеграм-канале.

«Комиссия по вопросам эвакуации Купянского района решила начать обязательную эвакуацию детей и маломобильных категорий населения из общины», — говорится в сообщении. Для остальных жителей эвакуация не обязательна.

В регионе сейчас находятся 812 детей и 724 человека с инвалидностью, из них 140 — маломобильных граждан, следует из данных администрации.

Российские военные установили над Купянском и другими населенными пунктами Харьковской области контроль вскоре после начала боевых действий в феврале 2022 года. В сентябре Минобороны России объявило, что решило перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на донецком направлении «для достижения заявленных целей специальной военной операции».

26 февраля Минобороны сообщало, что в Харьковской области Украины близ Першотравневого, Ягодного, Синьковки и Крахмального уничтожены шесть диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) ВСУ. На купянском направлении российская армия артиллерийским огнем нанесла удар по позициям украинской армии близ Кисловки.

Украинские власти объявили об эвакуации детей из Купянска
Украинские власти объявили об эвакуации детей из Купянска

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Харьковская область эвакуация Дети маломобильные граждане
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