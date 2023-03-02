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В Брянской области сообщили, что диверсанты не проникали в школу

Власти Брянской области сообщили, что украинские диверсанты не проникали в школу
Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU / ТАСС
Фото: Эдуард Корниенко / URA.RU / ТАСС

Украинским диверсантам не удалось проникнуть в школы в Брянской области, образовательные учреждения не затронуты. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на врио замгубернатора области.

В администрации также опровергли данные о том, что под обстрел попал школьный автобус, — ученики находятся на дистанционном обучении. Ранее о том, что под обстрел попал школьный автобус, сообщал телеграм-канал Shot.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что в село Любечане проникла диверсионно-разведывательная группа со стороны Украины. Один житель села погиб, ранен ребенок.

По данным источников ТАСС, в селе Любечане Брянской области диверсанты захватили шесть заложников. Любечане находится на границе с Черниговской областью Украины.

«В приграничном Климовском районе Брянской области ФСБ России и приданными силами Министерства обороны Российской Федерации проводятся мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов», — сообщили в региональном ФСБ.

Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с украинскими диверсантами, среди местных жителей есть погибшие и раненые, уточняет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. В сообщении говорится, что группы украинских диверсантов проникли в два села, в одном из них были взяты заложники.

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