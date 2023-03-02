Патрушев и Кастро обсудили углубление российско-кубинских отношений

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев встретился в Гаване с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем и лидером Кубинской революции Раулем Кастро, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Совбеза.

На встрече были «обсуждены различные вопросы, направленные на углубление российско-кубинских отношений». Подробно рассмотрены стратегические приоритеты сотрудничества России и Кубы, а также международные проблемы, уточнили в пресс-службе.

Патрушев прибыл на Кубу с рабочим визитом 1 марта. В предыдущий раз Патрушев посещал Кубу в середине октября 2019 года. Тогда также проходили двусторонние консультации по безопасности, на которых обсуждались вопросы взаимодействия Москвы и Гаваны на международной арене и в сфере безопасности, а также проблематика «цветных революций».

За несколько дней до визита в Гавану, секретарь российского Совбеза посетил Алжир, а затем — Венесуэлу. Там он встретился с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Во время переговоров они, в частности, уделили внимание «противодействию цветным революциям» и сотрудничеству в сфере информационной безопасности.