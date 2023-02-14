В Хабаровском крае застрелили напавшего на охотников амурского тигра

В Нанайском районе Хабаровского края застрелили амурского тигра, который напал на охотников, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на члена совета депутатов села Ачан Андрея Дьячкова.

По предварительным данным, тигр залез в охотничий домик через окно и набросился на человека. Второй охотник схватил ружье и застрелил хищника. Раненого охотника доставили в медпункт с рваными ранами. «Тигр с виду был тощий и соответственно голодный», — отметил Дьячков.

В администрации Арсеньевского сельского поселения рассказали агентству, что инцидент произошел с тремя местными охотниками в домике в тайге примерно в 60 км от села. По данным краевого минздрава, 19-летний пострадавший пробыл там двое суток и потерял много крови. Он находится в реанимации.

Накануне в Советско-Гаванском районе Хабаровского края нашли останки охотника, рядом с которыми обнаружили следы, похожие на тигриные, рассказали ТАСС в местной администрации. Мужчина приехал с Сахалина в населенный пункт Нельма, чтобы поохотиться. Когда он перестал выходить на связь, родственники начали искать его.

В некоммерческом Центре «Амурский тигр» уточнили, что охотник погиб примерно в начале декабря прошлого года. Пока не проведена экспертиза тела, достоверно сказать о причине смерти и причастности тигра или какого-либо другого животного нельзя, подчеркнули в организации. «Там, где обнаружено тело, тигров по данным учета почти нет. Зато медведей фиксировалось много», — добавили в центре.

Первый заместитель министра лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Алексей Суровый заявил, что с начала 2023 года было зафиксировано 36 случаев выхода тигра к людям. Для сравнения, за весь 2019 год таких случаев было 38, за 2022-й — 217. При этом нападений тигра на человека в этом году в крае не зарегистрировано.