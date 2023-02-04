У вылетавшего с Пхукета в Москву самолета Azur Air при разгоне лопнули шасси

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

У самолета авиакомпании Azur Air, который выполнял рейс Пхукет — Москва, при взлете лопнули шасси. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Технические специалисты авиакомпании уже приступили к работе по устранению неисправности. Пассажирам рейса ZF-3604 будет предоставлена гостиница, горячее питание и прохладительные напитки на время ожидания вылета в Москву», — сказал представитель компании.

Вылет рейса запланирован на 12:00 мск 5 февраля, добавил он.

Сначала взлет проходил нормально, однако затем случился толчок и послышался треск, рассказал «Известиям» один из пассажиров. Когда люди покидали салон, было видно, что у самолета пробито шасси, сообщил он.

Издание опубликовало несколько видео с кадрами взлета. На одном из них видно, как борт набирает скорость. Затем появляется огненная вспышка и он притормаживает. На другом видео виден дым, который идет из-под нижней части самолета.

В конце ноября 2022 года Самолет Ан-24, выполнявший чартерный рейс Охотск — Хабаровск, совершил экстренное торможение в аэропорту вылета — также из-за лопнувших шасси. По данным транспортной прокуратуры, на борту находились пять членов экипажа и 32 коммерческих работника, никто из них не пострадал.