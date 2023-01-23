В США зафиксировали первые случаи заражения птичьим гриппом у гризли

В штате Монтана выявили первые случаи заражения высокопатогенным вирусом птичьего гриппа у медведей гризли. В Колорадо это заболевание обнаружили у 37 хищников. Вспышка гриппа в США длится около года, погибли более 58 млн птиц

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В американском штате Монтана минувшей осенью выявили первые случаи заражения высокопатогенным вирусом птичьего гриппа (Highly pathogenic avian influenza — HPAI H5N1) у медведей гризли, сообщает центр Montana Fish, Wildlife and Parks.

Вирус обнаружили у трех молодых медведей, которые «были замечены в плохом состоянии», у них проявлялись дезориентация и частичная слепота наряду «с другими неврологическими проблемами». Животных из-за болезни пришлось усыпить.

До этого заражение этим вирусом фиксировали у лисы и скунса в Монтане, а также у енотов, черных медведей и койота в других штатах и странах, отмечается в публикации.

«Мы подозреваем, что эти млекопитающие, вероятно, заражаются вирусом при употреблении в пищу инфицированных птиц», — сказала ветеринар FWP Wildlife Дженнифер Рэмси.

Согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), вирус HPAI H5N1 является комбинацией азиатских и низкопатогенных североамериканских вирусов. Впервые он был обнаружен у дикой утки в Соединенных Штатах в январе 2015 года. Случаи заражения этой болезнью среди людей зафиксированы не были, однако специалисты не исключают такой возможности.

Как пишет The Wall Street Journal, вспышка этого птичьего гриппа в США продолжается почти год, распространяется вирус главным образом в штате Колорадо и на Среднем Западе (штаты Иллинойс, Индиана, Айова, Канзас, Мичиган, Миннесота, Миссури, Небраска, Северная и Южная Дакота, Огайо и Висконсин). По данным Министерства сельского хозяйства США, вспышка привела к гибели почти 58 млн домашних птиц в 47 штатах.

В частности, в Колорадо, по словам властей, погибло более 90% кур-несушек, а также пострадала популяция диких птиц, включая снежных гусей, хищных птиц, ястребов и орлов.

Координатор реабилитации программы Rocky Mountain Raptor в Колорадо Майк Тинчер рассказал, что его группа обнаружила 37 хищников, у которых был положительный результат на вирус, и направила еще 19 животных для тестирования. Такие животные обычно заражаются вирусом, питаясь больными гусями и утками.

Вирусы птичьего гриппа классифицируются на две группы в зависимости от тяжести заболевания: низкопатогенные и высокопатогенные. Первые обычно не вызывают серьезного заболевания, у птиц могут проявляться лишь незначительные симптомы. Высокопатогенные вирусы чрезвычайно заразны и смертельны для домашней птицы и некоторых видов диких птиц.