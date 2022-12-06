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Общество ,  
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Центр Гамалеи разработал вакцину от разных штаммов гриппа

Гинцбург сообщил о разработке Центром Гамалеи вакцины от разных штаммов гриппа

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи разработал вакцину, которая сможет защищать от разных вариантов гриппа, в том числе свиного (H1N1) и птичьего (H5N1), сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург.

«Мы сейчас этим занимаемся, вакцина будет работать от варианта H1N1 и от многих других вариантов гриппа, даже возможно от птичьего гриппа H5N1. Мы надеемся, что этой вакциной надо будет прививаться раз в три-четыре года», — сказал Гинцбург.

Он уточнил, что уже проходит вторая стадия испытаний препарата. «Наши сотрудники придумали таким образом, чтобы антитела стали вырабатываться к «стеблю» гриппа, где содержатся общие для всех вирусов гриппа части, которые фактически не меняются от одного штамма к другому», — объяснил ученый.

Заражение человека свиным или птичьим гриппом происходит преимущественно при прямом контакте с инфицированными животными, однако не приводит к передаче этих вирусов от человека к человеку.

Птичий грипп, свиной грипп и другие вирусные инфекции зоонозного гриппа у людей могут приводить к болезни, протекающей как легкая инфекция верхних дыхательных путей (повышенная температура и кашель), которая может быстро прогрессировать до развития тяжелой пневмонии.

В середине ноября Роспотребнадзор предупредил о росте активности свиного гриппа. В ведомстве пояснили, что штаммы, выявленные в этом году, отличаются от обнаруженных в предыдущем, и посоветовали гражданам вакцинироваться.

Позже об активном распространении свиного гриппа заявил и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Сейчас в этом сезоне активно стал распространяться грипп H1N1, плюс риносинцитиальный вирус, аденовирусная инфекция, поэтому профилактическое направление — вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции — все это имеет значение», — сказал он.

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Теги
Александр Гинцбург Центр имени Гамалеи вакцина от гриппа птичий грипп свиной грипп
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Предварительный расчет по повышенной ставке. Не является публичной офертой.

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