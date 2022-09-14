В Белом доме заявили о возможности России использовать армию «где-то еще»
Россия все еще обладает мощным военным потенциалом и имеет возможность использовать свои войска «в других местах», кроме Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.
Кирби отвечал на просьбу прокомментировать состояние военной мощи России и ее возможное ослабление на фоне проведения операции на Украине.
«Они столкнулись со многими проблемами <...>, но это все еще очень крупная и мощная армия. В распоряжении [президента Владимира] Путина все еще остается чрезвычайно крупный военный потенциал, который можно использовать не только на Украине, но и потенциально в других местах», — заявил он.
Координатор в Совете нацбезопасности также напомнил, что Минобороны США охарактеризовало Россию как «чрезвычайную угрозу». «Очевидно, что у них есть военные возможности для нанесения большого ущерба», — добавил Кирби.
В марте Пентагон подготовил стратегию национальной безопасности США на 2022 год, в которой назвал Россию «острой угрозой» из-за ее военной операции на Украине. «Мы будем сотрудничать с нашими союзниками и партнерами по НАТО, чтобы усилить надежное сдерживание перед лицом российской агрессии», — утверждали в ведомстве.
Помимо этого, в конце июня вышла новая стратегическая концепция НАТО, в которой Россия характеризовалась как «главная угроза безопасности». Члены альянса условились дальше противодействовать «безответственной риторике» России и реагировать на ее «враждебные действия».