В Белом доме заявили о возможности России использовать армию «где-то еще»

Кирби: Россия обладает мощной армией, которую можно использовать не только на Украине

Джон Кирби заявил, что несмотря на «многие проблемы», с которыми столкнулась Россия на Украине, страна все еще обладает мощной армией, которую потенциально можно использовать «в других местах»

Джон Кирби (Фото: Al Drago / Pool / CNP / Global Look Press)

Россия все еще обладает мощным военным потенциалом и имеет возможность использовать свои войска «в других местах», кроме Украины, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга.

Кирби отвечал на просьбу прокомментировать состояние военной мощи России и ее возможное ослабление на фоне проведения операции на Украине.

«Они столкнулись со многими проблемами <...>, но это все еще очень крупная и мощная армия. В распоряжении [президента Владимира] Путина все еще остается чрезвычайно крупный военный потенциал, который можно использовать не только на Украине, но и потенциально в других местах», — заявил он.

Координатор в Совете нацбезопасности также напомнил, что Минобороны США охарактеризовало Россию как «чрезвычайную угрозу». «Очевидно, что у них есть военные возможности для нанесения большого ущерба», — добавил Кирби.

В марте Пентагон подготовил стратегию национальной безопасности США на 2022 год, в которой назвал Россию «острой угрозой» из-за ее военной операции на Украине. «Мы будем сотрудничать с нашими союзниками и партнерами по НАТО, чтобы усилить надежное сдерживание перед лицом российской агрессии», — утверждали в ведомстве.

Помимо этого, в конце июня вышла новая стратегическая концепция НАТО, в которой Россия характеризовалась как «главная угроза безопасности». Члены альянса условились дальше противодействовать «безответственной риторике» России и реагировать на ее «враждебные действия».