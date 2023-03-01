Белоруссия разрешила полякам безвизовый въезд через все КПП
Государственный пограничный комитет Белоруссии разрешил безвизовый въезд для граждан Польши во всех пунктах пропуска, сообщается на сайте комитета.
«Учитывая высокий запрос на белорусский безвиз, руководством страны принято решение о разрешении безвизового въезда для граждан Польши во всех белорусских пунктах пропуска на границе с ЕС», — говорится в сообщении.
Ранее поляки могли въехать в республику без визы только на белорусско-польском участке границы. Теперь, с 00:00 2 марта по 31 декабря включительно, они смогут пересекать границу во всех пунктах пропуска.
На границе Белоруссии и Польши шесть погранпереходов, открыты из них сейчас только два — Козловичи-Кукурыки (только для грузовых автомобилей, 1200 машин в сутки в одном направлении) и Брест-Тересполь (для легковушек, 1700 в сутки в одном направлении). Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в начале февраля не исключал закрытия всех погранпереходов на границе с Белоруссией. Летом прошлого года министр внутренних дел Мариуш Каминский сообщил, что Польша достроила на забор вдоль границы с республикой.
C апреля 2022 года по декабрь 2023 года действует безвизовый порядок въезда в Белоруссию для граждан Литвы и Латвии, а с июля 2022 года по декабрь 2023 года — для граждан Польши.