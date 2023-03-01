Белоруссия разрешила полякам безвизовый въезд через все КПП

Фото: Artur Reszko / EPA / ТАСС

Государственный пограничный комитет Белоруссии разрешил безвизовый въезд для граждан Польши во всех пунктах пропуска, сообщается на сайте комитета.

«Учитывая высокий запрос на белорусский безвиз, руководством страны принято решение о разрешении безвизового въезда для граждан Польши во всех белорусских пунктах пропуска на границе с ЕС», — говорится в сообщении.

Ранее поляки могли въехать в республику без визы только на белорусско-польском участке границы. Теперь, с 00:00 2 марта по 31 декабря включительно, они смогут пересекать границу во всех пунктах пропуска.

На границе Белоруссии и Польши шесть погранпереходов, открыты из них сейчас только два — Козловичи-Кукурыки (только для грузовых автомобилей, 1200 машин в сутки в одном направлении) и Брест-Тересполь (для легковушек, 1700 в сутки в одном направлении). Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в начале февраля не исключал закрытия всех погранпереходов на границе с Белоруссией. Летом прошлого года министр внутренних дел Мариуш Каминский сообщил, что Польша достроила на забор вдоль границы с республикой.

C апреля 2022 года по декабрь 2023 года действует безвизовый порядок въезда в Белоруссию для граждан Литвы и Латвии, а с июля 2022 года по декабрь 2023 года — для граждан Польши.