Премьер Польши не исключил закрытия всех погранпереходов с Белоруссией

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Польские власти не исключают закрытия всех погранпереходов на границе с Белоруссией. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на время пресс-конференции по итогам саммита ЕС. Трансляцию вел YouTube-канал Janusz Jaskółka.

«Мы не исключаем, если речь идет о действиях Белоруссии, закрытия пограничных переходов с Белоруссией», — отметил Моравецкий. Он добавил, что Белоруссия становится «все более и более» опасной для Европы.

9 февраля Польша закрыла погранпереход в Бобровниках на границе с Белоруссией (с белорусской стороны пункт пропуска «Берестовица»). Об этом накануне сообщил министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский. По его словам, движение на погранпереходе было приостановлено «в интересах государственной безопасности». Как сообщил источник ТАСС, близкий к Госпогранкомитету Белоруссии, Варшава закрыла пункт в Бобровниках из-за недовольства безвизовым режимом, который Минск ввел в одностороннем порядке для жителей Польши, Латвии, Литвы летом 2022 года.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не исключил, что закрытие пограничных пунктов между Белоруссией и Польшей повлияет на Россию. Он заявил об этом во время конференц-колла с журналистами. Песков отметил, что влияние этой ситуации на Россию нужно анализировать, и для этого необходимо обратиться в Минтранс. «Безусловно, какие-то сложности могут возникнуть», — добавил пресс-секретарь, передает корреспондент РБК.

На границе между Польшей и Белоруссией расположены шесть переходов: три пассажирских, один грузовой и два грузопассажирских. Сейчас действуют два из них — «Брест» (пассажирский), «Козловичи» (грузовой).

Погранпереход «Брузги» (со стороны Польши «Кузница») закрыли осенью 2021 года из-за миграционного кризиса. В конце 2022 года появилась информация об открытии пункта пропуска, однако в погранслужбе опровергли ее и подчеркнули, что переход остается закрытым и возобновлять его работу в ближайшее время не собираются. Также закрыты «Песчатка» (с польской стороны — «Половцы») и «Домачево» («Славатыче»).