Проезд по Большой кольцевой линии метро Москвы будет бесплатным пять дней

Проезд по новому кольцу московского метро пять дней будет бесплатным

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Проезд по Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро первые пять дней после открытия будет бесплатным, сообщили РБК в пресс-службе метрополитена.

1 марта состоялось открытие БКЛ. В нем по видеосвязи участвовал президент Владимир Путин. В эксплуатацию ввели девять последних станций — «Марьина роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Большая кольцевая линия включает 31 станцию. Новая ветка метро протяженностью в 70 км стала крупнейшим в мире подземным метрокольцом, обогнав пекинское.

В конце декабря прошлого года вице-мэр Максим Ликсутов заявил, что, после того как в московском метро в начале 2023 года запустят БКЛ, столичные власти скорректируют программу развития транспорта Москвы. По его словам, линия позволит поменять «ландшафт дальнейших решений по развитию всех видов транспорта по Москве и Московской области».

Первый участок БКЛ был открыт в феврале 2018 года, тогда заработали станции «Петровский парк», «ЦСКА», «Хорошевская», «Шелепиха» и «Деловой центр», а в декабре того же года — станция «Савеловская».