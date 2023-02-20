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Банки попросят Роскомнадзор не запрещать оказание услуг через Telegram

Ассоциация банков России попросит Роскомнадзор не запрещать оказание услуг через Telegram

Ассоциация банков России собирается попросить Роскомнадзор не запрещать кредитным организациям обслуживать своих клиентов через Telegram. Об этом «РИА Новости» сообщил вице-президент огранизации Алексей Войлуков.

«Ассоциация направит свою позицию по Telegram в Роскомнадзор и попросит не запрещать работать банкам через данный мессенджер, поскольку это удобный дополнительно действующий инструмент, и он является просто заменой для ряда клиентов банков, лишившихся своих приложений из-за санкций», — сказал он.

Telegram не обрабатывает персональные данные клиентов банков и платежную информацию, поэтому утечки быть не может, пояснил Войлуков.

Все услуги оказываются при помощи интерфейса, который переводит пользователя во внешний браузер, уточнил он. Все операции, по словам Войшукова, проводятся через него. «И если через Telegram запрещено, то почему не запрещено тогда пользоваться онлайн-банкингом напрямую через такие браузеры, как Safari, Chrome, IE (Internet Explorer. — РБК), Edge?», — поинтересовался вице-президент ассоциации.

В конце января Роскомнадзор сообщил о намерении запретить «передачу платежных документов и персональных данных при предоставлении услуг» через иностранные мессенджеры, в том числе Telegram. Ведомство ссылалось на принятые поправки к закону «Об информации».

Изменения должны вступить в силу 1 марта. К мессенджерам, признанным иностранными, запретят подключать службы денежных переводов, а для структур, выполняющих «государственное задание». Под запретом окажется пересылка в них банковских счетов, информации о платежах и личных данных.

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Мессенджер будут признавать иностранным на основании двух факторов. Это возможность передавать сообщения конкретному получателю программы и данные, что платформой владеет иностранное лицо, поясняли в Роскомнадзоре.

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