Пентагон: Вооруженные силы США за год обучили более 4 тыс. украинских военных

В Пентагоне назвали число обученных за год украинских военных

С начала военной операции на Украине Министерство обороны США обучило более 4 тыс. украинских военнослужащих, заявил начальник оперативного управления комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал-лейтенант Дуглас Симс, передает CNN.

«В целом, с января американские военные обучили еще одну тысячу украинцев, в результате чего общее число обученных Соединенными Штатами украинских военнослужащих составило чуть более 4 тыс. человек», — сказал генерал на слушаниях в конгрессе.

В частности, в Форт-Силле в штате Оклахома обучение проходит первая украинская батарея системы противовоздушной обороны Patriot. По словам Симса, подготовка скоро завершится.

Атташе по вопросам обороны Украины в США Борис Кременецкий отмечал, что на обучение использованию Patriot направили военнослужащих с опытом применения других систем ПВО. Благодаря этому их не пришлось учить основам, и время подготовки сократилось с нескольких месяцев до нескольких недель.

Украинские военные также проходят обучение и в других западных странах, например, Великобритании, Германии, Дании и Польше. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус говорил, что с начала российской военной операции немецкие военные обучили около 1,2 тыс. военнослужащих ВСУ. По его словам, к концу года их число превысит 3 тыс., включая тех, кто учился управлять боевой машиной пехоты Marder и танком Leopard 2.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко утверждал, что в Великобритании украинские летчики начали тренироваться на западных боевых самолетах. При этом ни одна страна еще не объявляла о поставках Киеву истребителей.