Политолога Павловского кремируют

Журналиста и политолога Глеба Павловского кремируют в Москве 3 марта, сообщил «РИА Новости» председатель экспертно-консультационного совета Россотрудничества и знакомый Павловского Максим Мейер.

По его словам, прощание с Павловским состоится 3 марта в траурном зале ЦКБ. Захоронение пройдет в другое время, его сообщат позже.

Павловский скончался в ночь на 27 февраля в возрасте 72 лет. Причина его смерти не раскрывается. Галерист Марат Гельман (признан в России иноагентом) заявил РБК, что Павловский скончался в больнице после болезни. Журналист Алексей Венедиктов (внесен в реест иноагентов) также утверждает, что Павловский тяжело болел.

Созданный Павловским «Фонд эффективной политики» работал на избирательные кампании Ельцина и Путина, консультировал Януковича и дочь Назарбаева. Павловский до 2011 года работал советником администрации президента, а его ФЭП выполнял заказы на информационные мониторинги по материалам СМИ и региональную аналитику. Затем его «отлучили» от Кремля, поскольку накануне президентских выборов 2021 года он «открыто ставил на Дмитрия Медведева». После этого Павловский ушел в оппозицию.