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Умер политолог Глеб Павловский
Умер политолог и основатель «Фонда эффективной политики» Глеб Павловский
Глеб Павловский
Умер политолог, основатель «Фонда эффективной политики» Глеб Павловский. Об этом сообщил РБК Марат Гельман (признан в России иноагентом). О смерти Павловского также сообщил «Ведомостям» его друг, заведующий кафедрой местного самоуправления национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Симон Кордонский.
Павловскому был 71 год.
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