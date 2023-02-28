В Краснодаре загорелся ресторан

МЧС: пожар на площади 200 кв. м произошел в ресторане в Краснодаре

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В Краснодаре произошел пожар на крыше ресторана на Кубанской набережной, 37/3, сообщили РБК в пресс-службе МЧС по региону.

По данным «Яндекс.Карт», по этому адресу расположен ресторан Pro Vino. Сообщение о возгорании поступило в 20:25. К моменту приезда пожарных площадь возгорания составила 200 кв. м.

«Информация о пострадавших не поступала. На месте работают 91 человек и 28 единиц техники», — добавили в МЧС.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности. Прокуратура региона проведет проверку по факту возгорания.

В начале февраля двухэтажный ресторан загорелся в Одинцовском городском округе Московской области. Персонал заведения эвакуировали. Площадь пожара составила 375 кв. м.