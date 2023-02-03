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В Подмосковье загорелся ресторан
Двухэтажный ресторан загорелся в Одинцовском городском округе
В Одинцовском городском округе Московской области загорелось нежилое здание, сообщает МЧС.
«В 12:33 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Одинцово, деревня Аксиньино, дом 25», — говорится в сообщении.
В тушении пожара принимают участие 15 человек и пять единиц техники.
Возгорание произошло в двухэтажном ресторане, уточнил «РИА Новости» представитель экстренных служб. Персонал заведения эвакуировали. Площадь пожара, по информации собеседника агентства, составила 375 кв. м.
«Рен ТВ» сообщает, что загорелась крыша ресторана.