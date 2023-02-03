В Подмосковье загорелся ресторан

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Одинцовском городском округе Московской области загорелось нежилое здание, сообщает МЧС.

«В 12:33 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Одинцово, деревня Аксиньино, дом 25», — говорится в сообщении.

В тушении пожара принимают участие 15 человек и пять единиц техники.

Возгорание произошло в двухэтажном ресторане, уточнил «РИА Новости» представитель экстренных служб. Персонал заведения эвакуировали. Площадь пожара, по информации собеседника агентства, составила 375 кв. м.

«Рен ТВ» сообщает, что загорелась крыша ресторана.