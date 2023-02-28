В полиции объяснили учениями сообщения об «оцеплении» ОМВД Геленджика

Фото: gelendzhuk / Telegram

Отдел МВД по Геленджику, сообщения об оцеплении которого появились в телеграм-каналах, проводит плановые учения, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Отдел МВД России по городу Геленджику проводит плановые тактико-специальные учения. Введение каких-либо ограничений для перемещения граждан, связанных с проведением учений, не планируется», — сказали в пресс-службе. В полиции попросили жителей и гостей курорта отнестись к мероприятиям с пониманием.

Ранее телеграм-канал «Хороший Геленджик» сообщил, что здание городского ОМВД оцеплено сотрудниками полиции, также перекрыта улица Горького, на которой оно находится.

Утром 28 февраля в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области был введен план «Ковер», в рамках которого власти закрыли воздушное пространство в радиусе 200 км. Пулково не обслуживал рейсы около двух часов. Министерство обороны России заявило, что дежурные силы Западной зоны ответственности ПВО проводили тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.

