В полиции объяснили учениями сообщения об «оцеплении» ОМВД Геленджика

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 79,51 (-0,11) Инвестиции, 16:08 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 74,89 (-0,54) Инвестиции, 16:08
Госдума одобрила отмену пеней за ЖКУ для участников СВО и членов их семей Недвижимость, 19:52
Стратеги Citi увидели ухудшение настроений инвесторов на рынке акций Инвестиции, 19:49
Глава итальянской Eni назвал срок замены Европой российского газа Экономика, 19:43
NYT сообщила о ручейке вместо потока западных танков для Украины Политика, 19:43
Приток средств в ПИФы в четвертом квартале достиг исторического максимума Инвестиции, 19:41
Как изменится образование в ближайшие годы РБК и Ростелеком, 19:39
Власти предложили дополнительно проиндексировать соцпенсии в апреле Общество, 19:34
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Путин подписал прекративший для России действие договоров СЕ закон Политика, 19:27
ЦБ назвал новую рискованную ипотечную схему Недвижимость, 19:22
УЕФА пригласил женскую сборную России сыграть на турнире в Бангладеш Спорт, 19:22
«Финам» запретит выводить в сторонние банки менее $15 тыс. Инвестиции, 19:18
В Генпрокуратуре предложили приравнять русофобию к экстремизму Политика, 19:15
В полиции объяснили учениями сообщения об «оцеплении» ОМВД Геленджика Общество, 19:12
Декантер, фен и массажер: какие подарки выбрать для него и для нее РБК Стиль, 19:00
Общество ,  
0 

В полиции объяснили учениями сообщения об «оцеплении» ОМВД Геленджика

ГУ МВД Краснодарского края: в ОМВД Геленджика проходят учения
Фото: gelendzhuk / Telegram
Фото: gelendzhuk / Telegram

Отдел МВД по Геленджику, сообщения об оцеплении которого появились в телеграм-каналах, проводит плановые учения, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

«Отдел МВД России по городу Геленджику проводит плановые тактико-специальные учения. Введение каких-либо ограничений для перемещения граждан, связанных с проведением учений, не планируется», — сказали в пресс-службе. В полиции попросили жителей и гостей курорта отнестись к мероприятиям с пониманием.

Ранее телеграм-канал «Хороший Геленджик» сообщил, что здание городского ОМВД оцеплено сотрудниками полиции, также перекрыта улица Горького, на которой оно находится.

Утром 28 февраля в Санкт-Петербурге и в Ленинградской области был введен план «Ковер», в рамках которого власти закрыли воздушное пространство в радиусе 200 км. Пулково не обслуживал рейсы около двух часов. Министерство обороны России заявило, что дежурные силы Западной зоны ответственности ПВО проводили тренировку по взаимодействию с гражданскими органами управления воздушным движением.
 

Теги
Геленджик Краснодарский край новости МВД
Материалы по теме
Губернатор сообщил о падении беспилотника в Подмосковье
Общество
Беспилотник влетел в окно квартиры в Белгороде
Политика
На Кубани начали проверку после учений со стрельбой в школе Геленджика
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter