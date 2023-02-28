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Кличко сообщил о пожаре и взрывах в здании в Киеве
Мэр Киева Кличко: в здании в Голосеевском районе произошли пожар и взрывы
В Голосеевском районе Киева произошел пожар в здании, слышны взрывы, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в телеграм-канале.
«На месте пожара раздаются взрывы, предварительно, кислородные баллоны. Все службы уже на месте. Один человек пострадал», — сообщил мэр. Позднее Кличко уточнил, что возгорание ликвидировали.
25 февраля в Подольском районе Киева произошел пожар в одноэтажном складском здании лакокрасочных материалов, сообщал Кличко. Пострадавших не было. Возгорание ликвидировали через несколько часов.
По словам Кличко, при ликвидации пожара впервые в Киеве привлекли новейшего робота пожаротушения Главного управления ГСЧС Украины, что «значительно облегчило работу пожарных».