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Пожар в здании лакокрасочных материалов в Киеве ликвидировали

Мэр Киева Кличко: пожар в здании лакокрасочных материалов ликвидировали

Пожар в здании лакокрасочных материалов в Киеве ликвидировали
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Пожар на предприятии в Подольском районе Киева ликвидировали, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

«Пожар в одноэтажном складском здании лакокрасочных материалов в Подольском районе столицы ликвидировали. Пострадавших в результате пожара нет», — написал он.

По словам Кличко, при ликвидации пожара впервые в Киеве привлекли новейшего робота пожаротушения Главного управления ГСЧС Украины, что «значительно облегчило работу пожарных».

Возгорание на предприятии произошло ранее 25 февраля, сообщал Кличко. Пожар удалось локализовать около 18:15 мск.

Теги
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