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Пожар в здании лакокрасочных материалов в Киеве ликвидировали
Мэр Киева Кличко: пожар в здании лакокрасочных материалов ликвидировали
Пожар на предприятии в Подольском районе Киева ликвидировали, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.
«Пожар в одноэтажном складском здании лакокрасочных материалов в Подольском районе столицы ликвидировали. Пострадавших в результате пожара нет», — написал он.
По словам Кличко, при ликвидации пожара впервые в Киеве привлекли новейшего робота пожаротушения Главного управления ГСЧС Украины, что «значительно облегчило работу пожарных».
Возгорание на предприятии произошло ранее 25 февраля, сообщал Кличко. Пожар удалось локализовать около 18:15 мск.