Мэр Киева Кличко: пожар произошел на предприятии в Подольском районе

Кличко сообщил о пожаре на предприятии в Киеве

Фото: vitaliy_klitschko / Telegram

В Подольском районе Киева произошел пожар на предприятии, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

«Пожар на предприятии в Подольском районе столицы. Все службы уже на месте», — написал Кличко. О других деталях пока не сообщается.

9 февраля в Дарницком районе Киева произошел взрыв на территории бывшего завода, сообщал мэр города. По предварительным данным, взорвался газовый баллон.

По его словам, в одноэтажном складском помещении на территории бывшего завода произошло разрушение здания на площади 500 кв. м. В администрации Киева позже сообщили, что в результате взрыва погиб один человек, еще троих удалось вытащить из-под завалов.